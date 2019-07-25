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На празднование Дня Крещения Руси приедут архиереи Сербской и Чешской Православных Церквей

25.07.2019 / 16:28
На празднование Дня Крещения Руси приедут архиереи Сербской и Чешской Православных Церквей
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
Некоторые представители Поместных Церквей будут, они приедут и как представители Церкви, и в личном порядке

На торжества Украинской Православной Церкви, приуроченные празднованию Дня Крещения Руси, которые состоятся в Киеве 27 и 28 июля, прибудут представители Сербской Православной Церкви и Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Об этом в эфире «Першого козацького» сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«В этом году мы не ставили целью официально приглашать Поместные Православные Церкви, потому что недавно они, буквально месяц назад, были на Дне Ангела Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а 17 июля будет 5-летие его интронизации. Однако, несмотря на это, некоторые представители Поместных Церквей будут, они приедут и как представители Церкви, и в личном порядке. То есть мы всех принимаем, всех готовы встретить, но такой цели – собрать всю полноту Православия – мы не ставим. Тем не менее, представители Церквей все равно интересуются, выражают нам солидарность и приезжают», - сказал священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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