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ЕС продлит на полгода индивидуальные антироссийские санкции

05.09.2019 / 11:47
Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Послы согласовали вопрос", - сообщил в Брюсселе дипломатический источник в институтах ЕС.

"Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу. Следите за нашими коммюнике", - сказал собеседник.

Пакет ограничительных мер ЕС предусматривает замораживание финансовых активов и запрет на поездки в страны ЕС и присоединившиеся к этим санкциям третьи государства.

Эти меры впервые были введены в марте 2014 года. Они продлеваются каждые полгода.

Последнее продление вступило в силу 15 марта 2019 года. Совет ЕС тем же решением в марте внес в санкционный список имена восьми россиян "в качестве ответной меры на обострение ситуации в Керченском проливе и Азовском море".

Всего по этому постановлению совета в список входило 170 физических и 44 юридических лица.

Источник 

санкции, ЕС, РФ, Coreper
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