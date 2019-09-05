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Волынская областная государственная администрация перерегистрировала 48 общин УПЦ КП в ПЦУ

05.09.2019 / 11:48
Волынская областная государственная администрация перерегистрировала 48 общин УПЦ КП в ПЦУ
Волынская ОГА Источник: Из открытых источников
Перерегистрация коснулась религиозных общин Киевского патриархата по всей области

На Волыни временно исполняющий обязанности председателя областной государственной администрации Александр Киричук подписал распоряжение о перерегистрации 48 общин УПЦ КП в ПЦУ.

Об этом сообщает издание "Волынская правда".

Перерегистрация коснулась религиозных общин Киевского патриархата в ряде сел Локачинского, Владимир-Волынского, Иваничевского, Турийского, Любомльского и Шацкого районов, а также в пгт. Шацк, пгт. Локачи, в городах Владимир-Волынский, Нововолынск и Любомль.

Источник: Inpress.ua
упц кп, Волынская ОГА, ПЦУ
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