Войти | Зарегистрироваться
11:50

четверг,
05 сентября
Онлайн
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Херсоне сегодня верующие УПЦ празднуют Собор всех местночтимых святых

05.09.2019 / 11:09
В Херсоне сегодня верующие УПЦ празднуют Собор всех местночтимых святых
Херсон Источник: Центр информации УПЦ
Накануне дня памяти священномученика Прокопия Херсонского, а также празднования собора всех святых, в земле Херсонской просиявших, 4 сентября, в Свято-Духовском кафедральном соборе города Херсона митрополит Херсонский и Таврический Иоанн совершил праздничное Всенощное бдение, за которым ему сослужили священнослужители Херсонских храмов

В херсонском Свято-Духовском кафедральном соборе проходят празднования в честь собора всех святых, в земле Херсонской просиявших.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии, 5 сентября, в день Собора Херсонских святых, в соборе совершается Божественная литургия.

Накануне дня памяти священномученика Прокопия Херсонского, а также празднования собора всех святых, в земле Херсонской просиявших, 4 сентября, в Свято-Духовском кафедральном соборе города Херсона митрополит Херсонский и Таврический Иоанн совершил праздничное Всенощное бдение, за которым ему сослужили священнослужители Херсонских храмов.

Празднование Собора святых Херсонской земли было установлено 23 декабря 2014 года по благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви, согласно рапорту архиепископа Херсонского Иоанна (Сиопко) и епископа Новокаховского Филарета (Зверева). В то время в состав Собора включены восемь имён святых XIX-XX веков.

19 апреля 2016 года синодальным решением к ним были присоединены имена восьми новомучеников и исповедников XX века и преподобномученика Парфения Кизилташского.

Состав Собора: праведный Феодор Ушаков, адмирал (+ 1817, память 23 июля, 2 октября), святитель Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский (+ 1857, память 25 мая), Преподобномученик Парфений Кизилташский, игумен (+ 1867, память 4 сентября), священномученик Александр Шишин, пресвитер (+ 1921, память 30 сентября), священномученик Матфей Александров, пресвитер (+ 1921, память 2 декабря), священномученик Димитрий Игнатенко, прот. (+ 1935, память 15 сентября), священномученик Павлин (Крошечкин), архиеп. Могилевский (+ 1937, память 21 октября), священномученик Прокопий (Титов), архиепископ Одесский (+ 1937, память 10 ноября), священномученик Парфений (Брянских), еп. Ананьевский (+ 1937, память 9 ноября), преподобномученик Геннадий (Ребеза), архимандрит (+ 1937, память 19 ноября), священномученик Иоанн Скадовский, пресвитер (+ 1937, память 10 ноября), священноисповедник Философ Зябрев, пресвитер (+ 1937, память 30 сентября), священноисповедник Онуфрий (Гагалюк), архиеп. Курский (+ 1938, память 19 мая), преподобный Антоний (Абашидзе), схиархиеп. (+ 1942, память 19 октября), преподобный Варсонофий (Юрченко), архимандрит, (+ 1954, память 15 марта, 4 октября), блаженная Домника Ликвиненко, праведная (+ 1967, память 28 мая), преподобноисповедница Евтропия (Исаенкова), монахиня (+ 1968, память 16 марта).

Источник: Inpress.ua
Херсон, УПЦ, святые
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 сентября
4 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.