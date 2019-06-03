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Православные волонтеры Херсона провели акцию в защиту нерожденных детей

03.06.2019 / 17:45
Православные волонтеры Херсона провели акцию в защиту нерожденных детей
Херсон Источник: Центр информации УПЦ
Целью акции было узнать отношение горожан к греху аборта

Акция в защиту нерожденных детей состоялась 1 июня, ко Дню защиты детей, в Херсоне.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, акцию провел отдел по делам семьи Херсонской епархии УПЦ.

«Целью акции было узнать отношение горожан к греху аборта, а также предупредить молодых людей о последствиях легкомысленного и нецеломудренного поведения», – сказано в сообщении.

Столы с тематическими брошюрами и листовками были расположены в трех местах города. В акции приняли участие волонтеры и представители городского Центра матери и ребенка.

«Результаты работы показали, что в большинстве случаев опрошенные отрицательно относятся к абортам и не посоветуют совершать аборт другим», – сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
акция, Херсон, УПЦ
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