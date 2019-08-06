Войти | Зарегистрироваться
19:29

вторник,
06 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Православные Винниччины провели шествие в поддержку семейных ценностей

06.08.2019 / 17:48
Православные Винниччины провели шествие в поддержку семейных ценностей
Хмельник Источник: Центр информации УПЦ
Верующие УПЦ провели шествие в поддержку семейных ценностей

В городе Хмельник Винницкой области 4 августа прошло шествие в поддержку семейных ценностей, организованное верующими Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, в мероприятии приняли участие священники, духовенство и верующие УПЦ, а также представители местной власти. Также к шествию в поддержку семейных ценностей присоединились представители Римско-Католической и протестантских общин Хмельника.

Шествие завершилось у городского дома культуры, где благочинный Хмельницкого района протоиерей Михаил Шикирун зачитал обращение архиепископа винницкого и Барского Варсонофия к участникам акции.

«Как сделать так, чтобы семья была крепкой, любовь - неугасимой, а верность - незыблемой? В основе этих трех понятий лежит главное - способность человеческого сердца к самоотдаче, самоотречению, жертвенности. Та способность, которая воспитывается верой в Бога. Каждый верующий человек помнит о том, что Христос пришел на землю, чтобы пожертвовать Собой ради каждого человека. Так и в семье - жена спасает мужа, а муж – жену», - сказано в сообщении.

Архиепископ также пожелал всем православным Винниччины любви, счастья, верности и семейного благополучия.

«Берегите друг друга, берегите семью - высшую ценность нашей жизни. От всей души желаю участникам шествия семейного благополучия. Цените друг друга во все минуты бедствий и волнений. Семья, любовь, верность - одни из главных ценностей в нашей жизни», - обратился архиепископ Варсонофий к участникам акции.

Источник: Inpress.ua
акция, упц мп, УПЦ, Хмельник
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.