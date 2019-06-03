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Под Киевом задержаны полицейские, подозреваемые в ранении ребенка

03.06.2019 / 16:58
В Переяславе-Хмельницком (Киевская область) правоохранители задержали двух сотрудников полиции, которых подозревают в тяжелом ранении 5-летнего мальчика.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев.

По словам руководителя Нацполиции, задержанные во время совершенного находились вне службы, без табельного оружия и в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия, все собранные доказательства и показания будут переданы в Государственное бюро расследований (ГБР).

"Мы находимся на постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции окажем всю посильную поддержку. Ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства", - добавил Князев.

Подозреваемые в ранении ребенка под Киевом полицейские задержаны

Ранее 31 мая в реанимационное отделение больницы в Переяславе-Хмельницком доставили 5-летнего мальчика с тяжелыми травмами головы, среди которых медработники обнаружили следы огнестрельных ранений. Недалеко от места проживания ребенка, в 70-150 метрах от места инцидента, правоохранители обнаружили гильзы от патронов Флобера.

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ребенок, ранение
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