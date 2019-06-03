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Варфоломей выразил поддержку Епифанию и заявил, что Киевского Патриархата «никогда не существовало»

03.06.2019 / 16:37
Варфоломей заявил, что Киевского Патриархата нет и никогда не существовало

Константинопольский Патриарх Варфоломей на встрече с журналистами констатировал, что никакого Киевского Патриархата никогда не было и нет.

«Так называемый "Патриархат Киева" не существует и никогда не существовал», - процитировал Варфоломея в понедельник на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, передает «Страна».
По словам Варфоломея, создание и предоставление автокефалии Православной Церкви Украины никак не связано с политикой.

«Это было пастырской озабоченностью тем , что Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства», - утверждал он.

Что касается нынешнего статуса Филарета, который до создания ПЦУ возглавлял неканоническую Украинской Православную Церковь Киевского Патриархата, то, по словам Варфоломея, тот лишь «был восстановлен в достоинстве как бывший митрополит Киевский». Сейчас же ответственным за управление украинской Церковью, по мнению Константинопольского Патриарха, является возглавивший ПЦУ Епифаний.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, Варфоломей, ПЦУ
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