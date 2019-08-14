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У Зеленского заявили, что Кучма набирает наиболее эффективную команду

14.08.2019 / 19:43
Офис президента Владимира Зеленского объяснил увольнение Романа Бессмертного с должности в ТКГ тем, что под руководством Леонида Кучмы формируется наиболее эффективная команда.

В частности, в ОП отметили: "Президент делегировал организацию отстаивание позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме.

Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске".

В ОП не ответили на вопрос, связано ли решение об увольнении Безсмертного с его заявлением о том, что Украина после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе должна приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата" - Украина, России, Германии и Франции.

В Зеленского называют Минский переговорный процесс единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса.

В частности о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.

Напомним: 13 августа Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Сам Бессмертный заявил, что узнал об увольнении с ТКГ от медиа.

Роман Бессмертный с 2015 года представлял Украину в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, но в апреле 2016 года он вышел из состава переговорщиков "Минского процесса".

Президент Владимир Зеленский вернул Романа Бессмертного в ТКГ 9 июля 2019 года.
6 августа возле Павлополя из-за обстрела боевиков погибли 4 морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.

Президент Украины говорил с президентом России об обострении ситуации на Донбассе и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".

3 июня президент Владимир Зеленский вернул в минский переговорный процесс второго президента Украины Леонида Кучму.

Источник 

Бессмертный, минские договоренности, Зеленский, ОП
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