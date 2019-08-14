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Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ

14.08.2019 / 18:06
Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Соответствующий указ №596/2019 об изменениях в указ №414 от 13 августа опубликован на официальном сайте главы государства.

"Для частичного изменения ст.1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года №414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" (с изменением, внесенным Указом от 9 июля 2019 №504) освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы", - говорится в тексте документа.

Как сообщалось, Зеленский своим указом от 19 июня 2019 года переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам был уполномочен Александр Моцик. Однако 9 июля Зеленский назначил на этот пост Безсмертного, который в 2015-2016 годаъ уже был представителем Украины в политической подгруппе ТКГ, но затем вышел из минского процесса.

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увольнение, Бессмертный, Зеленский
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