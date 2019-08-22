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В Киеве на основании письма главы ПЦУ Епифания (Думенко) Ощадбанк закрыл счета Киевской патриархии

22.08.2019 / 16:40
В Киеве на основании письма главы ПЦУ Епифания (Думенко) Ощадбанк закрыл счета Киевской патриархии
Филарет (Денисенко) и Епифаний (Думенко) Источник: УПЦ КП
Филарет попросил Епифания отозвать свое письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии

Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) обратился к главе ПЦУ Епифанию (Думенко) с просьбой отозвать свое письмо в Ощадбанк, на основании которого были закрыты счета Киевского патриархата.

Об этом говорится в тексте обращения на официальном сайте Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.

В частности, Филарет (Денисенко) спрашивает Епифания (Думенко) о том, на каком основании он совершил «такое противоправное действо» и напоминает, что 20 июня 2019 УПЦ КП приняла решение о выходе из состава «новосозданной на соборе Константинопольского патриархата ПЦУ».

По словам главы УПЦ КП, это означает, что с 20 июня 2019 Епифаний (Думенко) не является предстоятелем Киевской патриархии, «и поэтому ни Ваши решения, ни постановления Священного Синода ПЦУ не имеют никакого отношения к Киевской патриархии».

В связи с этим Филарет попросил Епифания отозвать свое письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии «и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского Патриархата».

Кроме того, глава УПЦ КП призвал главу ПЦУ «не разрушать Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не Вашими. Побойтесь Бога Если Вы в Него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть!», – подытожил Филарет.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, ПЦУ, Филарет (Денисенко)
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