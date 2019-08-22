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Митрополит Онуфрий посетил в Киеве строительство собора УПЦ, который воссоздает дореволюционный проект

22.08.2019 / 16:30
Митрополит Онуфрий посетил в Киеве строительство собора УПЦ, который воссоздает дореволюционный проект
Митрополит Онуфрий изучил ход строительных работ Свято-Троицкого собора в Киеве Источник: Центр информации УПЦ
Храм возводился много лет и полностью воссоздает дореволюционный проект

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий изучил ход строительных работ Свято-Троицкого собора в Киеве возле НСК «Олимпийский».

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на страницу архиепископа Обуховского Ионы (Черепанова) в Фейсбук, накануне на собор был установлен огромный купол. Из-за его больших размеров установка проводилась специальным краном.

 «После подъема каркаса главного купола Троицкий храм посетил наш Блаженнейший митрополит Онуфрий», – написал владыка Иона.

Храм возводился много лет и полностью воссоздает дореволюционный проект.

 «В центре Киева строится собор в честь Пресвятой Троицы. Этот храм строится на улице Большая Васильковская на месте разрушенного храма, который начали строить в начале ХХ века. Достроить его из-за военных и революционных событий не смогли, и он был еще до войны разрушен. Храм строится по тому же проекту, но с учетом наших нынешних реалий», – отметил настоятель храма протоиерей Константин Курбанов.

***  Свято-Троицкий храм в Киеве на улице Жилянской был построен в 1859 году по инициативе святителя Филарета (Амфитеатрова) - на то время митрополита Киевского. Площадь, на которой впоследствии был сооружен НСК "Олимпийский", называлась Троицкой.

В 1911 году неподалеку от церкви началось сооружение нового, более крупного храма, но работы так и не были завершены и в 1930-е годы недостроенную церковь разобрали на стройматериалы. Старая церковь также была закрыта, но сохранилась, и в начале 1940-х годов в ней возобновились службы. После этого она проработала еще более двух десятилетий и была снесена за одну ночь 25 сентября 1962 года. В настоящее время территория, где она стояла, частично занята высотной застройкой.

В июле 2011 года Киевсовет выделил 38 соток под строительство культурно-просветительского центра с храмом Святой Троицы.

25 сентября 2011 года, на месте разрушенного в 1931 году храма в честь Святой Троицы была совершена первая Божественная литургия.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий, Троицкий соб
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