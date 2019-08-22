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Супрун: если бы был шанс продолжить реформу – все бы остались

22.08.2019 / 16:15
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформу системы охраны здоровья.

Об этом Ульяны Супрун заявила журналистам перед заседанием Кабинета министров.

Ответ на вопрос, планирует ли она оставаться на должности и велись ли переговоры об этом: "Я думаю, что мы все ждем до 29-го (августа) – посмотреть, что будет происходить".

Президент будет выступать – это покажет нам путь, направление, вектор страны и этой Верховной Рады. Возможно, даже и представление премьер-министра – увидим. А тогда уже будет представление правительства.

Это выбор премьер-министра и коалиции или партии – теперь однопартийная система в стране – это будет их решение, а не мое личное".

Осталась бы ли она на должности: "В зависимости от премьер-министра, в зависимости от того, как будет восприниматься политика трансформации системы здравоохранения. Если бы были такие возможности, чтобы своя команда, поддержка финансовая и политическая, чтобы трансформация дальше происходила – я думаю, что каждый (член нашего правительства) остался бы на своем посту и дальше работал".

При этом Супрун видит: "У многих новых избранников и в Офисе президента нет понимания, что происходит в медицинской сфере, потому что они видят, что многие журналисты показывают – и это не всегда позитив".

По ее словам, на самом деле есть позитив: "28,2 миллиона украинцев уже зашли в реформу, первичное звено работает достаточно хорошо, хотя есть отдельные вещи, которые еще не дошли до конца в первичном звене, а вторичное звено – там, где есть больницы – должны автомизироваться".

Предыстория: Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев и уже 3 года возглавляет Министерство здравоохранения Украины: 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения.

Шестой президент Украины Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.

Источник

реформа здравоохранения, Минздрав, Супрун
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