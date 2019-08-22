Оточенню Медведчука належить танкер, затриманий прикордонниками України за постачання палива російському флоту

Судновласники затриманого прикордонниками танкера Mriya, який підозрюється в контрабанді російських нафтопродуктів в Україну та в постачанні палива Чорноморському флоту Росії, пов’язані зі структурами Віктора Медведчука, пишуть Наші Гроші

Про це йдеться в матеріалі Рустама Авдєєва та Валентини Самар для «Центру журналістських розслідувань».

За останні 15 років танкер змінив шість назв та чотири прапори.

З 2013 по 2017 рік, тобто, в період заходу до закритих портів Криму, танкер належав московській компанії «Инвесттрансгрупп» і мав іншу назву “Вилга”.

З 2018 року танкер носить назву Mriya, ходить під українським прапором, а власником у морських регістрах значиться шотландська компанія «Felina Development LP». Вона зареєстрована в Единбурзі на Петра Белза – нинішнього засновника ТОВ «Оптімусойл». Остання раніше належала швейцарській компанії «Глуско Енерджі» бізнесмена Нісана Моісєєва. Цей громадянин Швейцарії є ексклюзивним постачальником скрапленого газу з заводів російської «Роснефти» та найбільшим імпортером її палива в Україну, а також товаришує з Віктором Медчедвуком, з яким літає одним літаком рейсом Москва-Київ.

Під час обшуків 10 серпня танкера співробітниками кримського СБУ ДП «Підприємство із забезпечення нафтопродуктами» (в управлінні якої Херсонська нафтоперевалка) поширило заяву. В ній було вказано, що ТОВ «Тефін» є діючим власником танкеру Mriya. Оператором танкеру в регістрах та інформації прокуратури АР Крим вказується ТОВ «Рівер-Трейд менеджмент». Обидві компанії зареєстровані за однією адресою у Києві – на вулиці Грушевського, 10.

«Тефін» та «Рівер-трейд менеджмент» мають спільного власника – Назара Романовича Дяківа. Публічно Назар Дяків виступає як комерційний директор компанії «Optimus LPG». Ця компанія постачає скраплений газ і входить до групи компаній «Wexler Group» вищевказаного Павла Белза.

Загалом «Felina Development LP» має п’ять суден, щонайменше два з яких ходили у закриті порти Криму. Крім Mriya у 2014-2015 роках до Керчі скраплений газ доставляв газовоз Dnipro LPG. Тоді він належав турецькій компанії.

Компанія «Тефін», яка називає себе власником танкеру Mriya, має ще чотири морські транспорти: несамохідні наливні судна DB-2 і «Джанін-2», та два танкери – Django і «Джеррі».

Нагадаємо, правоохоронці провели обшук на судні Mriya, яке в порушення закону заходило в закриті України порти окупованого Криму, поставляло паливо для Чорноморського флоту РФ і підозрюється в контрабанді нафтопродуктів. У червні 2015 це ж судно, але під назвою VILGA, поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.

13 серпня Херсонський міський суд відмовився заарештовувати судно Mriya, яке відразу після цього вийшло в море. 19 серпня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим і наклав арешт на танкер, який був після цього затриманий прикордонниками.