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На рекламу Томоса Министерство информационной политики потратило миллионы

22.08.2019 / 16:09
На рекламу Томоса Министерство информационной политики потратило миллионы
Реклама Томоса / Фейсбук Источник: Страна.ua
Согласно информации, размещенной на портале государственных финансов e-data, в прошлом 2018 году Мининформ в целом потратил на официальную пропаганду 166,7 млн грн

В 2018 году структуры Министерства информационной политики Украины потратили на официальную пропаганду, в том числе рекламу Томоса, сотни миллионов гривен.

На серию пропагандистских телевизионных роликов о Томосе и других инициативах предыдущей власти в 2018 году из государственного бюджета было выделено больше 44 млн грн, сообщает «Страна.ua».

Согласно информации, размещенной на портале государственных финансов e-data, в прошлом 2018 году Мининформ в целом потратил на официальную пропаганду 166,7 млн грн. При этом подчиненные ему госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» (МПИУ) и «Центр защиты информационного пространства Украины» (ЦЗИПУ) потратили еще 321 млн и 213 млн гривен соответственно. Также в сферу ответственности Мининформа входят государственное агентство «Укринформ» и ООО «Банковское телевидение», однако, как отметили авторы материала, полных данных об их расходах в открытом доступе нет.

«В 2018 году в Минстеце (неофициальное название Мининформа от фамилии возглавляющего его Юрия Стеця, – Ред.) закупили телевизионной рекламы на сумму больше 44 млн грн  у одного рекламного агентства "Сигма УА". Деньги ушли в один день 28 декабря двумя платежами по двум разным договорам: 39,9 млн и 4,1 млн грн. В рамках этих двух договоров Минстець размещал на телеканалах рекламные ролики, которые поддерживали лозунги и риторику экс-президента Петра Порошенко. Например, серия роликов о Томосе пропагандировала инициативы предыдущей власти по разделению и переводу православной церкви под юрисдикцию Константинопольского патриархата. Еще по этим договорам Минстець размещал на телеканалах ролики о медицинской реформе, об армии и другие пропагандистские материалы», – пояснили в издании, добавив, что 44 миллиона ушло на телевизионную рекламу по 19 украинским телеканалам. 

В 2018 году официальная пропаганда Томоса и «объединения» православия в Украине появилась и в социальных сетях. Так, в Facebook создали страницу «Томос-2018», на которой размещались рекламные ролики с участием известных украинцев, в том числе актера и основателя фонда «Мир и Ко» Мирослава Гая, волонтера и основателя фонда «Повернись живим» Виталия Дейнеги, ученого Игоря Козловского и певицы Русланы Лыжичко.

Источник: Inpress.ua
ПЦУ, Томос
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