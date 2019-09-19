Филарет (Денисенко) заявил, что Патриарх Варфоломей просил Президента Украины ускорить ликвидацию УПЦ КП

Во время встречи с Владимиром Зеленским, которая состоялась летом этого года в Стамбуле, Константинопольский Патриарх Варфоломей просил новоизбранного Президента Украины ускорить ликвидацию Киевского патриархата.

Об этом заявил глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) в интервью, опубликованном на официальном сайте УПЦ КП.

«Мы хотим, чтобы в Украине была независимая Церковь. И она есть – это возобновленный Киевский патриархат. Сейчас идет борьба, борьба за уничтожение Киевского патриархата. Кто борется против нас? Борется не столько Московский Патриархат, сколько так называемая ПЦУ», – пояснил Филарет.

По его словам, ПЦУ так «агрессивно борется» против УПЦ КП потому, что «выполняет задание Вселенского патриарха Варфоломея – уничтожить окончательно Киевский патриархат, чтобы его и духа не осталось».

«Когда новый Президент Зеленский Владимир Александрович находился у Вселенского Патриарха 7 июля (8 августа, – Ред.) этого года, то патриарх просил его ускорить ликвидацию Киевского патриархата. То есть Вселенский патриарх заботится об уничтожении Киевского патриархата. <...> Слава Богу, что Президент достойно ответил: он не будет вмешиваться в церковные дела, а относится одинаково ко всем Церквям. Сохраняя конституционное право граждан на свободу совести и вероисповеданий», – сказал Филарет (Денисенко).

Однако, подчеркнул глава УПЦ КП, несмотря на такой ответ Зеленского «борьба за уничтожение Киевского патриархата продолжается и дошло до того, что митрополит Епифаний создал ликвидационную комиссию Киевского патриархата», не имея на то законных оснований.

«В этом беспределе ему помогли чиновники бывшего Президента Порошенко. Потому что Порошенко, когда увидел, что Президентом снова не станет, расставил своих преданных чиновников и в Министерстве культуры, и в Министерстве юстиции, и они без нашего согласия, т.е. без моего согласия как руководителя, сняли с регистрации Киевский патриархат, не имея на это права. Видите: когда стремятся достичь своей цели, законами не руководствуются!» – отметил Денисенко.