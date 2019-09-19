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Епископ УПЦ выиграл окружной суд о возвращении украинского гражданства

19.09.2019 / 17:30
Епископ УПЦ выиграл окружной суд о возвращении украинского гражданства
Епископ Гедеон Источник: Центр информации УПЦ
Суд обязал должностных лиц Управления ГМС в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения о лишении гражданства

Окружной административный суд Киева 19 сентября признал противоправным и обязал отменить решение Государственной миграционной службы о лишении украинского гражданства настоятеля Десятинного монастыря епископа Макаровского Гедеона (Харона).

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в документе, копия которого доступна в сети Интернет.

Суд обязал должностных лиц Управления ГМС в Волынской области внести в соответствующие реестры информацию об отмене решения о лишении гражданства Харона Юрия Самуиловича и возместить ему денежные затраты на судебный сбор.

Как сообщалось, епископ Гедеон подал иск против управления Государственной миграционной службы в Волынской области.

Архиерей УПЦ потребовал признать незаконным решение управления Государственной миграционной службы Украины в Волынской области от 21 июня 2018 года, которым было отменено решение о получении им гражданства по территориальному происхождению в соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О гражданстве Украины».

 

окружной административный суд киева, УПЦ, епископ Гедеон
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