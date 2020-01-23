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Суд вернул украинское гражданство епископу Гедеону

23.01.2020 / 09:56
Суд вернул украинское гражданство епископу Гедеону
Епископ Гедеон Источник: Центр информации УПЦ
Решение Шестого апелляционного суда вступает в силу в день принятия

Суд обязал Государственную миграционную службу вернуть украинское гражданство епископу Макаровскому Гедеону (Харону), настоятелю Десятинного монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом говорится в комментарии Шестого апелляционного административного суда «Украинской правде».

Апелляционный суд 22 января поддержал решение предыдущей инстанции - Окружного административного суда Киева - от 18 сентября 2019 года.

Суды полностью удовлетворили иск епископа Гедеона (в миру - Юрий Харон) к управлению Миграционной службы в Волынской области. В нем епископ просил восстановить его украинское гражданство, отмененное ГМС 21 июня 2018 года.

Суды решили, что Миграционная служба не имела права отменять украинское гражданство владыки Гедеона.

Решение Шестого апелляционного суда вступает в силу в день принятия.

Как сообщалось, 13 февраля 2019 года пограничники в столичном аэропорту «Борисполь» не впустили епископа УПЦ Гедеона в Украину. В ГМС объяснили, что у него был недействительный паспорт гражданина Украины, он был изъят, а иностранца вернули в страну, из которой он пытался въехать в Украину по недействительным документам.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Гедеон
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