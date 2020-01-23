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Верующим УПЦ предлагают участвовать в создании «Иллюстрированного Евангелия»

23.01.2020 / 10:35
Верующим УПЦ предлагают участвовать в создании «Иллюстрированного Евангелия»
Черновицко-Буковинская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Присылать работы можно до 24 февраля

Верующим Украинской Православной Церкви предлагают участвовать в создании «Иллюстрированного Евангелия».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, православным предлагают присылать свои авторские фотографии для нового издания.

«Начали разбирать фотоархив с визита Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Молнице (детский дом "Веры Надежды и Любви") 14 января, и нашли эту фотографию. Вспомнили, что сегодня в храмах читается Евангелие о детях (Мк.10: 10-16) и возникла идея начать новый проект «Иллюстрированное Евангелие»», - говорится в сообщении Черновицко-Буковинской епархии.

Присылать работы можно до 24 февраля.

«Мы выберем 12 Евангельских чтений, в которых попросим вас выбрать собственноручно сделанные фотографии. Дорогие читатели, у вас будет 1 месяц времени, до 24 февраля, чтобы отправить ваши фотографии […] Подробности проекта сообщим 24 января», - сказано в сообщении.

Источник: Inpress.ua
дети, УПЦ, Евангелие
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