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Зеленский в Давосе: Украине мало обеспокоенности мира

23.01.2020 / 09:03
Зеленский в Давосе: Украине мало обеспокоенности мира
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на Всемирном экономическом форме в Давосе, что Украине недостаточно "обеспокоенности" мира касательно войны на Донбассе и российской аннексии Крыма.

Об этом шла речь в выступлении Зеленского в Швейцарии

Прямая речь: "Шестой год в моей стране идет война, шестой год как Россия аннексировала у нас часть территории, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать... Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов, но достаточно ли украинцам, погибшим и тем, кто потерял дома, достаточно ли им всемирной обеспокоенности? Этого мало, и это правда."

По словам Зеленского, это свидетельствует о том, что нынешняя "архитектура мира" уязвима, а существующие институты не всегда эффективны. "Мир нуждается в переосмыслении и обновления правил, особенно правил международной безопасности", - подчеркнул он.

Источник

война, Донбасс, Давос, Зеленский
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