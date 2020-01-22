Украина больше не претендует на таможенный союз с ЕС

Об этом он заявил во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году".

По его словам, Украина стремится максимально упростить все таможенные процедуры между Украиной и ЕС.

"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба.

Прежде всего это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом прошлого года.

По словам вице-премьера, вопросы таможенных процедур Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января

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