Войти | Зарегистрироваться
18:13

среда,
22 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Украина больше не претендует на таможенный союз с ЕС

22.01.2020 / 17:58
Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом.

Об этом он заявил во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году".

По его словам, Украина стремится максимально упростить все таможенные процедуры между Украиной и ЕС.

"Таможня. Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", - сказал Кулеба.

Прежде всего это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законодательства, принятого парламентом прошлого года.

По словам вице-премьера, вопросы таможенных процедур Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января

Источник

 

таможня, таможенный союз, Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.