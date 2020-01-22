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Политики 20 государств поддержали Сербскую Церковь в Черногории

22.01.2020 / 17:45
Политики 20 государств поддержали Сербскую Церковь в Черногории
Фейсбук Источник: eiao.org
Авторы заявления считают, что «Черногорская митрополия, плоть от плоти тела народа, жизненно важная и неотъемлемая часть Сербской Православной Церкви, в течение веков несет святое служение на благо народа Черногории»

Межпарламентская ассамблея Православия, объединяющая политиков 20 государств, опубликовала официальное заявление в связи с принятием Закона о свободе совести, ущемляющим Черногорско-Приморскую митрополию Сербской Православной Церкви.

Об этом сообщается на сайте Ассамблеи.

«Межгосударственные трения и разногласия не могут иметь последствий для социальной и богословской деятельности церквей и ни в коем случае не должны препятствовать осуществлению их деятельности», – считают православные политики.

По их мнению, правомочия парламента не могут стать причиной для разрыва отношений с поместной Церковью и не должны препятствовать функционированию церковных памятников.

Авторы заявления считают, что «Черногорская митрополия, плоть от плоти тела народа, жизненно важная и неотъемлемая часть Сербской Православной Церкви, в течение веков несет святое служение на благо народа Черногории».

«С особой озабоченностью Межпарламентская Ассамблея Православия (МАП) следит за событиями в Черногории, связанными с имуществом, принадлежащим местной православной Черногорской и Приморской митрополии во главе с митрополитом киром Амфилохием.

Очевидная компетенция парламента Республики Черногория, связанная с осуществлением законодательной деятельности на основе интересов народа этой страны, не должна рассматриваться правительством как повод для разрыва отношений с поместной Церковью, а также использоваться с целью ограничения ее деятельности», - подчеркивается в заявлении.

Источник: Inpress.ua
Черногория
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