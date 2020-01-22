В УПЦ напомнили, что сила Украины в единстве

Успех построения демократического и крепкого государства основывается на общих усилиях по соблюдению принципов независимости, на осознании собственной ответственности не только за личное будущее, но и за весь украинский народ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом написал глава Представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях, епископ Виктор (Коцаба) в своем Instagram, поздравляя украинцев с Днем Соборности.

«Именно в этот день в 1919 году состоялось ключевое событие на пути к единству и независимости нашего государства - был провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. Этот исторический факт сейчас напоминает нам, что Украина не разделена, что нет отдельной Восточной и Западной Украины, а у нас единое государство и мы - единый народ», - подчеркнул владыка.

Он отметил, что сегодняшний праздник - это напоминание для всех украинцев о том, что сила нашего государства - в единстве украинских земель, а сила народа - в единстве людей.

«Для единства нужно трудиться, ее необходимо ценить, особенно в наше бурное время, когда некоторые силы пытаются разделить украинский народ между Западом и Востоком, по религиозным или политическим предпочтениям. Только в единстве действий и соборности душ мы сможем достичь величественной цели - развития духовной и экономически богатой Украины, где будет царить согласие и благосостояние среди нынешних и будущих поколений украинцев», - призвал епископ Виктор.

Владыка напомнил, что настоящее объединение возможно только при взаимном уважении и поддержке.

«Подлинное единство возможно только тогда, когда все мы будем иметь искреннее уважение друг к другу и крепкую любовь между собой, несмотря на наши разновекторные взгляды и убеждения. Ведь именно так учит нас Христос Бог, и только Он может стать Основой нашего единения! Пусть Господь благословит Украину и весь украинский народ миром и единством!», - пожелал архиерей.