ВАКС решил заочно судить экс-нардепа Онищенко

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Судьи обратились в порядке международного сотрудничества в Германию для вызова бывшего народного депутата. В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020.

Онищенко фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" в бытность народным депутатом. В июле 2016 года Верховная рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на арест, однако Онищенко скрылся за границей. Осенью этого года он проиграл все судебные процессы в Испании и испанские власти вынесли решение о его экстрадиции.

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