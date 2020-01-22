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ВАКС решил заочно судить экс-нардепа Онищенко

22.01.2020 / 17:19
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство прокуроров об осуществлении специального судебного заседания в отношении бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Судьи обратились в порядке международного сотрудничества в Германию для вызова бывшего народного депутата. В связи с чем рассмотрение дела было отложено до 10:00 4 мая 2020.

Онищенко фигурирует в уголовном деле об организации так называемых "газовых схем" в бытность народным депутатом. В июле 2016 года Верховная рада сняла с него неприкосновенность и дала согласие на арест, однако Онищенко скрылся за границей. Осенью этого года он проиграл все судебные процессы в Испании и испанские власти вынесли решение о его экстрадиции.

Источник

суд, Онищенко, ВАКС
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