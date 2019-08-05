Законопроект об упорядочивании подсудности дел ВАКС нужно принять до начала работы этого суда, заявляют в "Слуге народа"

Так считает избранная народным депутатом от партии "Слуга народа" Анастасия Красносильская.

"О законопроекте о подсудности антикоррупционного суда. На самом деле очень важно попытаться принять этот законопроект до момента запуска суда - до 5 сентября", - сказала Красносильская корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в г.Трускавец Львовской области.

По ее словам, это необходимо, чтобы не загромождать ВАКС делами, не связанными с топ-коррупцией.

"Сейчас ситуация такова, что, по подсчету судебной администрации, Антикоррупционный ожидает (передачу из других судов – ИФ) 3 тыс 500 или 3 тыс 700 дел. Для 38 судей (ВАСК – ИФ) это много. Более того, из этих 3,5 тысяч дел только 200 дел (около 5%) касаются топ-коррупции", отметила политик.

Она подчеркнула, что с таким большим количеством дел судьям ВАСК будет просто трудно достигнуть результатов, "суд физически не справится" и его работа будет заблокирована.

Красносильская напомнила, что идея президентского законопроекта о подсудности ВАСК состоит в том, что бы сфокусировать его деятельность именно на делах по топ-коррупции, что и предполагалось изначально при создании антикоррупционного суда. По ее словам, в случае, если не будут внесены изменения в закон и подсудность ВАСК не будет изменена, то отказаться от полученных дел суд не сможет, и надо будет принимать решение, "что дальше делать с этим огромным количеством дел".

Красносильская также сообщила, что кроме законопроекта об изменении подсудности ВАСК в числе первоочередных законопроектов, которые будут повторно внесены в Верховную Раду, - законопроект о введении уголовной ответственности за незаконное обогащение. "Что касается незаконного обогащения. Законопроект предполагает восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение и (введение – ИФ) нового инструмента - гражданской конфискации неучтенных активов. Это законопроект, насколько мне известно, также планируется к быстрому перевнесению", - рассказала будущий парламентарий.

Она не исключила появление в законопроекте изменений и уточнений после возможных консультаций с международными партнерами. "Это абсолютно нормальный и здоровый процесс", - подчеркнула Красносильская.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, позволяющий устранить потенциальную проблему перезагрузки судей Высшего антикоррупционного суда и обеспечить эффективное рассмотрение уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников. Законопроект №10426 "О внесении изменения в закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (по поводу начала работы суда)" был определен президентом как неотложный.

Президент Украины также внес в Верховную Раду 17 июля законопроект №10461 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", предусматривающий введение уголовной ответственности за незаконное обогащение чиновников и института взыскания их необоснованных активов.

Президентские законопроекты были переданы в парламентские комитеты для ознакомления, однако не включены в повестку дня сессии. Согласно законодательству, законопроекты, не принятые Верховной Радой предыдущего созыва в первом чтении за основу, считаются снятыми с рассмотрения и не рассматриваются парламентом нового созыва. Законопроекты, не потерявшие актуальности, субъекты законотворчества вносят в Верховную Раду нового созыва заново.

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