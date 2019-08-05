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В РПЦ считают, что скульптор не доработал восковые изваяния Филарета и Епифания

05.08.2019 / 14:33
В РПЦ считают, что скульптор не доработал восковые изваяния Филарета и Епифания
Восковые фигуры Источник: Телеграмм
Фигура Епифания в музее стоит рядом с фигурой Филарета

В Русской Православной Церкви считают, что скульптор не доработал восковые изваяния Филарета и Епифания.

Свое видение композиции, посвященной Томосу, в новом Музее становления украинской нации предложил на личном канале Телеграм глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда.

«С первого дня работы музея в коллекции артефактов присутствуют восковые изваяния главы ПЦУ Епифания и «почетного патриарха» Филарета, которые композиционно стоят по разные стороны разделяющего их Томоса. Томос их действительно разделяет, - тут нельзя не оценить глубокое понимание организаторами экспозиции текущих реалий, имеющих место во взаимоотношениях между лидерами двух украинских раскольнических Церквей. Правда, для большей «исторической правдивости» уместнее было бы изобразить эти две «эпохальные фигуры» вцепившимися друг другу в бороды», - написал Владимир Легойда.

Как сообщалось, 1 августа в Киеве прошло освящение первого в истории Украины Музея становления украинской нации. Помещение музея освятил глава ПЦУ Епифаний, восковой двойник которого также есть в музее. Фигура Епифания в музее стоит рядом с фигурой Филарета. Между ними находится копия Томоса для Украины.

Источник: Inpress.ua
музей восковых фигур, РПЦ, Филарет, Епифаний, пцу
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