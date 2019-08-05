Крестный ход УПЦ прошел из Франковска в Почаевскую лавру

В Почаев из Ивано-Франковска прошел пятидневный крестный ход Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, крестный ход из Ивано-Франковская вышел 28 июля и прибыл в Почаевскую лавру вечером 1 августа.

Традиционный крестный ход из Ивано-Франковская в Почаев прошел уже в 22 раз.

«Традиционно, крестный ход выходит 27 июля чтобы успеть прийти еще до престольного праздника преподобного Серафима Саровского. Но в этом году крестный ход вышел на день позже - 28 июля после Божественной литургии и пришел в Почаевскую лавру 1 августа вечером. Этот крестный ход уже 22 года идет из Ивано-Франковска до святой обители», - рассказали в епархии.

Традиционно в крестном ходе принимают участие от 200 до 300 человек. По свидетельству участников, в этом году было больше молодежи, чем обычно. Самому младшему участнику крестного хода было всего шесть месяцев. Также в крестном ходе участвовал верующий в инвалидной коляске.

Как сообщалось, сегодня в Почаевской лавре тысячи верующих отмечают праздник Почаевской иконы Богородицы.