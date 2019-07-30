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На Ровенщине начался трехдневный крестный ход в Почаевскую лавру

30.07.2019 / 16:35
На Ровенщине начался трехдневный крестный ход в Почаевскую лавру
Ровенщина Источник: Центр информации УПЦ
Православные Ровенщины идут трехдневным крестным ходом в Почаевскую лавру

На Ровенщине начался ежегодный крестный ход, приуроченный ко дню чествования иконы Почаевской Божьей Матери.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, проходит молитвенное шествие в девятый раз, и в этом году оно объединило не только верующих из разных уголков Украины, но и из Европы.

Отправились крестоходцы 29 июля от Свято-Катериновской церкви города Здолбунов после ночной литургии.

«В пешем паломничестве к Свято-Успенской Почаевской лавре принимают участие более трехсот человек - верующие из Здолбунова, Ровно, специально приехали молодожены из Луганской области и даже один православный немец», - рассказали в епархии.

Продлится крестный ход три дня, а завершится за несколько дней до праздника иконы Почаевской Божьей Матери.

 

Источник: Inpress.ua
крестный ход, упц, Почаевская лавра
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