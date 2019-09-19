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Рада приняла закон, уточняющий подсудность дел ВАКС

19.09.2019 / 13:29
Верховная Рада приняла закон, уточняющий порядок передачи уголовных производств Высшему антикоррупционному суду (ВАКС).

За президентский проект закона (№1025) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы ВАКС во втором чтении и в целом на заседании в среду проголосовали 323 народных депутата.

Согласно предложенным изменениям, подсудность ВАКС, предусмотренная Уголовным процессуальным кодексом в качестве суда первой инстанции, суда апелляционной инстанции и следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения по которым были внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня вступления в силу закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно начала работы ВАКС. Этому суду будут подсудны производства, внесенные в ЕРДР до вступления в силу данного закона, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Все ходатайства и обвинительные акты по этим делам подаются следственным судьям ВАКС, апелляционные жалобы – в Апелляционную палату ВАКС. Если дела не рассмотрены в первой и апелляционной инстанции до вступления в силу данного закона, такие производства передаются в ВАКС для рассмотрения в установленном порядке.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, ныне действующая редакция переходных положений закона о ВАКС может привести к тому, что в Антикоррупционный суд должны быть переданы уголовные производства, которые рассматриваются другими судами, в результате чего в ВАКС поступят тысячи уголовных производств, которые не касаются топ-коррупции, производств, у которых истекли сроки давности, и которые расследовались органами досудебного расследования с нарушением правил подследственности.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, ВАКС "получит более 3000 уголовных дел, которые он вынужден будет регистрировать, и это парализует работу суда".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, по состоянию на 5 сентября 2019 года (начало работы суда) только 5% дел, которые должен получить суд, расследовало НАБУ и они относятся к категории дел о коррупции среди высокопоставленных чиновников.

Народные депутаты проголосовали также за сокращение сроков подготовки законопроекта ко второму чтению.

Источник 

суд, ВАКС, подсудность дел
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