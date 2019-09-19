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Митрополит Онуфрий рассказал о том, зачем Бог пришел на Землю

19.09.2019 / 13:28
Митрополит Онуфрий рассказал о том, зачем Бог пришел на Землю
УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Программа «Слово Предстоятеля» выйдет в субботу, 21 сентября, на телеканале «Интер»

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий объяснил, зачем Христос вочеловечился.

Об этом говорится в анонсе программы «Слово Предстоятеля», которая выйдет в субботу, 21 сентября, на телеканале «Интер», сообщает Центр информации УПЦ.

«Сын Божий пришел на Землю для того, чтобы взять на себя грехи, которые нас отделяли от Бога. И сделать нас снова Божьими благословенными Детьми», - сказал Предстоятель УПЦ.

Предыдущий выпуск программы Блаженнейший Митрополит Онуфрий посвятил теме духовного подвига и призвал верующих не бояться подвига, к которому призывает Церковь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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