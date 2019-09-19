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В Черновицкой области сельский голова хочет передать землю под храмом УПЦ в пользование ПЦУ

19.09.2019 / 13:20
В Черновицкой области сельский голова хочет передать землю под храмом УПЦ в пользование ПЦУ
Успенский храм в с.Михальче Источник: Центр информации УПЦ
С 10 февраля община УПЦ совершает в храме молитвенное стояние за мир на Буковине и право свободно исповедовать православную веру

На Буковине в селе Михальча сегодня запланирована внеочередная сессия сельского совета, на которой сельский голова Захарий Шевчук планирует поднять вопрос о передаче земли под Свято-Успенским храмом УПЦ в постоянное пользование представителям ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Черновицко-Буковинскую епархию, настоятель храма УПЦ иерей Сергей Цуркан передал Захарию Шевчуку письмо-обращение с уведомлением, что глава сельсовета не может выносить на рассмотрение сессии какие-либо вопросы касающиеся религиозной общины УПЦ, до завершения судебных споров по поводу смены канонической подчиненности общины против ее воли.

Также Захарию Шевчуку передали решение апелляционного суда о проведении 25 сентября судебного заседания, на котором будет рассматриваться вопрос законности или незаконности распоряжения и.о. главы Черновицкой ОГА Михаила Павлюка относительно смены юрисдикционной принадлежности Свято-Успенской общины УПЦ.

«Имеем надежду, что Захарий Иванович проинформирован и будет действовать в рамках закона. В противном случае поднятие вопроса на сессии сельского совета села Михальча относительно передачи земли в постоянное пользование от религиозной общины УПЦ представителям ПЦУ будет расцениваться как уголовное преступление со стороны органов местного самоуправления и непосредственно в действиях председателя сельского совета, который надлежащим образом осведомлен о рассмотрении дел в судах Украины», – подчеркнули в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.

Как сообщалось, с 10 февраля община УПЦ совершает в храме молитвенное стояние за мир на Буковине и право свободно исповедовать православную веру. Ранее религиозная община провела приходское собрание, на котором подавляющим большинством голосов приняла решение остаться в юрисдикции канонической Церкви. Сторонники ПЦУ от посягательств на храм в Михальче не отказались, и верующие были вынуждены организовать возле своей святыни круглосуточное дежурство.

25 августа местный учитель географии инициировал новый штурм храма УПЦ в Михальче, во время которого сторонники ПЦУ применили к верующим канонической Церкви физическую силу. 31 августа прихожане Успенского храма прошли крестным ходом с чудотворным образом Богородицы «Красносельская» за восстановление мира в селе.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Черновицко-Буковинская епархия
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