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Танасевич: Высший антикоррупционный суд начинает свою работу

06.09.2019 / 11:46
Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич объявила о начале работы суда. Об этом она заявила на брифинге в ВАКС.

Прямая речь: "Высший антикоррупционный суд начинает свою деятельность в кратчайший возможный срок. Суд готов к выполнению возложенных на него обязанностей".

Танасевич напомнила, что юрисдикция Высшего антикоррупционного суда распространяется на всю территорию Украины.

По предварительным подсчетам государственной судебной администрации, из местных общих судов в ВАКС должны поступить более 3000 уголовных производств, из которых только 190 - те, по которым досудебное расследование заканчивало Национальное антикоррупционное бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Собранием судей было выбрано следственных судей - 6 человек. На стадии досудебного расследования они будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

В первой инстанции сформированы 7 коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств по существу. В апелляционной палате будут функционировать 4 коллегии, осуществляющих апелляционный пересмотр.

Глава НАБУ Артем Сытник, в свою очередь, выразил надежду, что сроки рассмотрения дел в ВАКС будут "действительно разумными", а не теми, которые демонстрировали суды общей юрисдикции.

Прямая речь: "Пока этого коллектива достаточно для того, чтобы решать следователи вопросы по текущим расследованием, принять те дела, которые уже расследованы, для рассмотрения. В разумные сроки рассмотреть их, поставить точку и дать ответ на вопрос, кто был прав: НАБУ или сторона защиты, постоянно доказывающая, что мы плохо расследуем".

Президент Владимир Зеленский пообещал помочь антикорсуду избавиться от дел мелких чиновников, чтобы работать над привлечением к ответственности действительно крупных коррупционеров.

Дополнительно: Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура хотят законодательно закрепить за Высшим антикоррупционным судом рассмотрение исключительно дел, расследованных их детективами и прокурорами.

Источник 

суд, Сытник, Танасевич, ВАКС
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