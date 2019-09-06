Священник УПЦ - о противостоянии за храм на Ровенщине: На мне рвали волосы, били

Священник Украинской Православной Церкви протоиерей Владимир Гнесь, который служит настоятелем храма в честь святых апостолов Петра и Павла в селе Малинск Ровенской области, рассказал подробности противостояния за храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Рівне. Голос Церкви», в селе Малинск после попытки силового захвата храма сторонниками ПЦУ, четвертый день верующие УПЦ посменно дежурят на территории церкви.

«Полгода беспокойства и ожидания. Активисты ПЦУ держат в напряжении меня, мою семью, мой приход. Последние три дня - это полный шок. До сих пор не могу прийти в себя от пережитого: меня сначала заблокировали в доме, потом на мне рвали волосы, били и толкали, называли последними словами и потребовали отдать церковь», - рассказал протоиерей Владимир Гнесь.

Настоятель храма сообщил, что был вынужден обратиться за медицинской помощью.

«Из-за проблем с сердцем был вынужден обратиться в районную больницу, там меня встречали, даже не знаю, как описать, как врага или какого-то демона. Помощь оказали, но я видел эти взгляды, они испепеляли. Сейчас активисты ПЦУ на меня написали три заявления в полицию, говорят, что посадят в тюрьму. Пусть. Лишь бы чтобы церковь и людей не трогали», - подчеркнул священник.

Также о попытке захвата храма в селе Малинск рассказали прихожане УПЦ.

«Утром 3 сентября слышу: болгарка у церкви работает - я вскочила и туда, прямо в толпу, меня сбросили на землю с лестницы. Бедного батюшку закрыли в доме, но он потом прибежал. Над ним реально издевались, рвали горстями волосы с его головы.

Ко мне прибежала моя одиннадцатилетняя дочь Виктория, ее коренастый мужчина, не местный, стукнул в живот, она плакала и жаловалась на боль. Когда мы обратились в скорую, и нас отвезли в больницу, то установили ушиб брюшной полости и грудной клетки. Ни полиция, ни врачи особого внимания на нас не обращали, были заинтересованы только активистами ПЦУ, даже в больнице, когда врач писал вывод после осмотра моей дочери, он попытался написать, что ее избил батюшка, я заметила и эмоционально заставила исправить», - сказала Светлана Корнийчук.

Она отметила, что «когда батюшку из-за плохого самочувствия мы завезли в больницу, то один из врачей прямо в глаза ему сказал, что он его боится, потому что вроде бы батюшка бьет людей, - такая ложь безнаказанная, что хочется кричать! […] Так где же правда? Где справедливость? Здесь нет. Мы убедились. Правда будет Господня, ее и отстоим!».

Прихожанка храма УПЦ села Малинск Елена Полищук рассказала, что представители ПЦУ использовали газовые баллончики.

«Три дня назад было серьезное месиво на пороге церкви, бились по-настоящему: кулаками по лицу, по животу и между ног. Я видела, как использовали газовые баллончики, как били моего мужа и кума, впоследствии пострадала сама, потому что хотела забрать камеру у мужчины, который снимал все в одностороннем порядке. Этот оператор набросился на меня и сбросил с порога, а потом заломил руку и свернул мне палец. Из-за нестерпимой боли я впоследствии обратилась к врачам, установили разрыв межфаланговой связки. Когда наши мужчины увидели, что со мной делают, то бросились защищать, жестоко дрались, а на меня в это время напал один из представителей ПЦУ, душил за шею и оттягивал, после этого я говорить громко не могу уже второй день. Я вся побитая: синяки на ногах и руках, написала заявление в полицию вместе еще с семью пострадавшими, однако вышла странная ситуация - от пострадавших верующих УПЦ полиция приняла семь заявлений и от нашего батюшки также, в результате всем дали направление на судебно-медицинскую экспертизу, а вот батюшки в этом списке нет», - отметила прихожанка УПЦ Елена Полищук.

Верующая УПЦ Валентина Розкольская, прихожанка храма в честь святых апостолов Петра и Павла, обратила внимание, что досудебное расследование в настоящее время еще не проведено.

«Это что-то страшное! Ничего нельзя добиться: власть нас не слышит, судебные дела затягиваются, до сих пор не проведено экспертами досудебное расследование. Посмотрите, к чему довели чиновники своими распоряжениями, село враждует, родственники ссорятся, нас и наших детей лишают здоровья, выкручивая и ломая руки у храма, который мы отстаиваем. Неужели двери в Дом Божий открывают болгарками и отмычками?», - спрашивает Валентина Розкольская.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в селе Малинск Ровенской области, утром 3 сентября, около трех десятков представителей ПЦУ пришли к храму УПЦ и срезали замки. Верующим Украинской Православной Церкви удалось отстоять свой храм. В результате попытки захвата храма пострадали 11 человек. По данному факту открыто 12 уголовных производств.