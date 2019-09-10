В Ровно прихожане захваченных храмов УПЦ пришли просить Зеленского защитить их конституционные права

У въезда в международный аэропорт в Ровно сегодня, 10 сентября, около 200 верующих и 30 священнослужителей из Ровенской и Полесско-Сарненской епархий Украинской Православной Церкви собрались, чтобы встретить Президента Украины Владимира Зеленского и попросить его о защите своих конституционных прав.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

На встречу с Президентом пришли в основном прихожане, пострадавшие от рейдерских действий ПЦУ в Ровенской области.

В руках они держат плакаты, призывающие остановить гонения на УПЦ и защитить конституционные права верующих: «УПЦ вне политики», «Церковь – это Дом Божий, а не арена для политических манипуляций», «Господин Президент, остановите гонения верующих УПЦ» и другие.

В ожидании прибытия Президента верующие совершают молитвы.