В Ровно вместо монастыря УПЦ может появиться детская площадка

Житель Ровно Владислав Рудой зарегистрировал на сайте городского совета петицию с требованием воспрепятствовать отводу земельного участка под строительство монастыря Украинской Православной Церкви.

Вместо монастыря могут построить детскую площадку, сообщается на сайте rivne.media.

«Данной петицией прошу не допустить предоставления участка религиозной общине, зато выделить средства из городского бюджета на разработку проектно-сметной документации для строительства детской и спортивной площадки (как первый этап)», - говорится, в частности, в петиции.