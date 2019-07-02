Кафедральный собор УПЦ выпустил новый православный календарь, посвященный Греции и ее святым

Новый красочный настенный календарь на 2020 год выпустило издательство Кафедрального собора Украинской Православной Церкви в честь Воскресения Христова.

Страницы издания украсили фотографии старинных храмов, известных монастырей и видов Греции. Также в него вошли изречения греческих святых, сообщает «Фома в Украине».



В календаре указаны даты всех многодневных и однодневных постов, двунадесятых непереходящих и переходящих праздников, великих праздников, дни особого поминовения усопших, а также дни, когда в во всех храмах освящается вода, особые молебны и пр.



Календарь издан на украинском языке и рекомендован Календарной комиссией Украинской Православной Церкви.