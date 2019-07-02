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Кафедральный собор УПЦ выпустил новый православный календарь, посвященный Греции и ее святым

02.07.2019 / 19:43
Кафедральный собор УПЦ выпустил новый православный календарь, посвященный Греции и ее святым
Календарь-2020 Источник: Фома в Украине
Страницы издания украсили фотографии старинных храмов, известных монастырей и видов Греции

Новый красочный настенный календарь на 2020 год выпустило издательство Кафедрального собора Украинской Православной Церкви в честь Воскресения Христова.

Страницы издания украсили фотографии старинных храмов, известных монастырей и видов Греции. Также в него вошли изречения греческих святых, сообщает «Фома в Украине».

В календаре указаны даты всех многодневных и однодневных постов, двунадесятых непереходящих и переходящих праздников, великих праздников, дни особого поминовения усопших, а также дни, когда в во всех храмах освящается вода, особые молебны и пр.

Календарь издан на украинском языке и рекомендован Календарной комиссией Украинской Православной Церкви.

 

Источник: Inpress.ua
упц, упц мп
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