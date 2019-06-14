Войти | Зарегистрироваться
13:17

пятница,
14 июня
Онлайн
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
Страна
Казус Зеленского: как Конституционный суд решает судьбу досрочных выборов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине верующие УПЦ с чудотворной иконой пройдут крестным ходом 120 км за 6 дней

14.06.2019 / 11:39
На Ровенщине верующие УПЦ с чудотворной иконой пройдут крестным ходом 120 км за 6 дней
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
В 12.30 начнется молебен Пресвятой Богородице, в 13.00. - выход из Свято-Георгиевского подворья

В Неделю Всех святых, 23 июня, начнется крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, ход начнется от Свято-Георгиевского подворья в Ровно. Верующие с чудотворной иконой будут идти в скит святой праведной Анны с. Онишковцы.

В 12.30 начнется молебен Пресвятой Богородице, в 13.00. - выход из Свято-Георгиевского подворья.

«Приглашаем всех желающих принять участие в крестном ходе, в котором в течение 6 дней паломники пройдут расстояние 120 км», - рассказали в епархии.

Каждый день будет совершаться Божественная литургия, молебны и акафисты перед чудотворным образом «Отчаянных Единая Надежда».

«Все желающие православные христиане смогут исповедаться, причаститься и помолиться. Пусть Пресвятая Богородица выслушает наши молитвы и просьбы, пусть будет любовь и согласие в наших семьях, и пусть Господь благословит миром нашу землю», - говорится в сообщении епархии.

Источник: Inpress.ua
Ровно, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 июня
13 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.