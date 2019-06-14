На Ровенщине верующие УПЦ с чудотворной иконой пройдут крестным ходом 120 км за 6 дней

В Неделю Всех святых, 23 июня, начнется крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Отчаянных Единая Надежда», перед которой молился преподобный Амфилохий Почаевский.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, ход начнется от Свято-Георгиевского подворья в Ровно. Верующие с чудотворной иконой будут идти в скит святой праведной Анны с. Онишковцы.

В 12.30 начнется молебен Пресвятой Богородице, в 13.00. - выход из Свято-Георгиевского подворья.

«Приглашаем всех желающих принять участие в крестном ходе, в котором в течение 6 дней паломники пройдут расстояние 120 км», - рассказали в епархии.

Каждый день будет совершаться Божественная литургия, молебны и акафисты перед чудотворным образом «Отчаянных Единая Надежда».

«Все желающие православные христиане смогут исповедаться, причаститься и помолиться. Пусть Пресвятая Богородица выслушает наши молитвы и просьбы, пусть будет любовь и согласие в наших семьях, и пусть Господь благословит миром нашу землю», - говорится в сообщении епархии.