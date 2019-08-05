1,5 миллиона долларов взятки: правоохранители задержали ТОП-чиновников

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Гендиректора госучреждения задержали в служебном кабинете, а директора госпредприятия на выезде из Киева", - говорится в сообщении силовиков.

Установлено, что с целью приватизации государственного предприятия представители общественности предоставили пакет документов в госучреждения.

"Чиновники выдвинули требование о предоставлении неправомерной выгоды за решение данного вопроса. $1,3 млн взятки необходимо предоставить руководителю "Институт охраны почв Украины" и $200 тыс. - директору "Головинский карьер", - сказано в сообщении.

Как отмечается, руководитель ГП "Головинский карьер", который также является председателем ликвидационной комиссии, должен был посодействовать в ускорении процедуры ликвидации госпредприятия, а гендиректор ГУ "Институт охраны почв Украины" - в беспрепятственной его приватизации.

В настоящее время решается вопрос о вручении подозрений.

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