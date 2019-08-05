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В УПЦ обратили внимание новой власти на «черных регистраторов»

05.08.2019 / 15:31
В УПЦ обратили внимание новой власти на «черных регистраторов»
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит отметил, что со сменой власти в Украине тема Томоса и автокефалии «ушла на десятый план»

В Украине появились «черные регистраторы», которые незаконно перерегистрируют общины Украинской Православной Церкви в новую церковную структуру.

Об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в интервью газете «Вести», сообщает Центр информации УПЦ.

«Появился такой феномен, как "черные регистраторы". Специалисты, которые при ОГА незаконно, на основании фальшивых и подложных документов, перерегистрируют наши общины в юрисдикцию ПЦУ. Новые очаги противостояния вспыхивают время от времени в разных регионах», - сказал он.

Митрополит Антоний также отметил, что проблемы в последнее время возникли и у представителей новой Церкви Украины.

«Их искусственно сшитая из разных организаций и групп влияния структура не выдержала испытания временем. У них возник уже свой собственный раскол - на УПЦ КП и ПЦУ. Дошло до того, что они уже друг у друга захватывают храмы», - отметил владыка.

Он подчеркнул, что «никакого объединения Православия в Украине после Томоса не произошло».

«Пожар Томоса во многом раздувался электоральными задачами предыдущей власти. Ряду политтехнологов казалось, что с помощью церковного вопроса можно прикрыть проблемы в социальной и экономической сферах страны, тем самым обеспечив своему заказчику избрание на второй строк. Но они сильно ошиблись», - сказал владыка Антоний.

Митрополит отметил, что со сменой власти в Украине тема Томоса и автокефалии «ушла на десятый план».

«Обществу эта тема неинтересна. Людей во сто крат больше волнуют проблемы достижения мира, восстановления экономики и привычного образа жизни. Это в очередной раз указывает на то, что вся эта эпопея с Томосом искусственно раздувалась для решения конкретных электоральных задач», - сказал управделами УПЦ.

Источник: Inpress.ua
упц мп, УПЦ, Митрополит Антоний
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