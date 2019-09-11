Киевского следователя задержали на взятке за возврат техпаспорта на мотоцикл

В столице разоблачили на взятке следователя Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры г. Киева, полицейский был задержан при получении взятки за возвращение техпаспорта на мотоцикл в размере 35 тыс. грн.

«Правоохранитель требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 35 000 грн. за возврат техпаспорта на мотоцикл, ранее изъятого в рамках уголовного производства относительно изготовления и использования поддельного документа, которое он расследовал», - сказано в сообщении.

Отмечается, что следователя задержали сразу после получения им неправомерной выгоды. Предмет взятки изъят в служебном кабинете правоохранителя.

«Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия», - говорится в сообщении.