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Киевского следователя задержали на взятке за возврат техпаспорта на мотоцикл

11.09.2019 / 09:54
Следователя задержали сразу после получения им неправомерной выгоды

В столице разоблачили на взятке следователя Печерского управления полиции ГУ НП в г. Киеве.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры г. Киева, полицейский был задержан при получении взятки за возвращение техпаспорта на мотоцикл в размере 35 тыс. грн.

«Правоохранитель требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 35 000 грн. за возврат техпаспорта на мотоцикл, ранее изъятого в рамках уголовного производства относительно изготовления и использования поддельного документа, которое он расследовал», - сказано в сообщении.

Отмечается, что следователя задержали сразу после получения им неправомерной выгоды. Предмет взятки изъят в служебном кабинете правоохранителя.

«Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия», - говорится в сообщении.

Источник: Inpress.ua
взятка, полиция, столица, Киев
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