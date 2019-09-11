Предстоятель УПЦ – о том, как преодолевать трудности

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал строить земную жизнь и преодолевать трудности по примеру молитвенников Киево-Печерских преподобных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом он сказал во время проповеди в день памяти преподобных отцов Киево-Печерских, которые в Дальних пещерах почивают.

«Эти святые показывают нам пример того, как может человек жить на земле. Они являются благодетелями земли не только потому, что довольствовались самым малым в жизни, а потому, что они любят землю, на которой угождали Богу, на которой покоятся их святые останки, молятся за всех нас, живущих на этой земле, чтобы Господь был к нам милостив и человеколюбивым», — сказал Предстоятель.

Он пояснил на примере из истории, в чем проявляется вышеупомянутая «любовь святых к нашей земли».

«Как-то один архиерей, когда к власти пришли безбожники, хотел взять святые мощи Печерских преподобных и вывезти их подальше отсюда, за границу, спасти, но вышел огонь от мощей и отогнал его. В те времена все люди “разбежались” в разные стороны, а святые остались на своей земле, — рассказал владыка. — Остались, чтобы здесь хвалить Имя Бога, чтобы здесь показывать людям пример, обучая нас тому, что мы не должны убегать от трудностей — трудности надо побеждать молитвой, побеждать постом, побеждать терпением!».

В конце проповеди Блаженнейший владыка призвал всех жить по-христиански, прощать друг друга, молиться друг за друга и стараться быть хорошим примером для других.

«Тогда Божие благословение будет почивать на нас, и в этой жизни Господь поможет преодолеть нам все трудности, а в будущей жизни Господь сподобит нас вечного блаженства», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.