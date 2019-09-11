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Под Киевом горит 2 гектара мусора

11.09.2019 / 10:13
Под Киевом горит 2 гектара мусора
Гнедин Источник: Сегодня
В Гнедине горит 2 га травяного настила и мусора

В селе Гнедин в 30 км от Киева со вчерашнего дня горит мусорная свалка.

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

«10 сентября в 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки на территории Гнединского сельского совета. По прибытию спасателями установлено, что горит 2 га травяного настила и мусора отдельными ячейками», – говорится в сообщении.

На месте работают 19 человек личного состава, пять единиц техники и в помощь привлечены две водовозки и трактор. Ликвидация пожара продолжается.

Как сообщалось, в Киеве жители нескольких районов 10 сентября жаловались на едкий запах гари и задымленность в разных районах.

Источник: Сегодня
пожар, мусор, киевская область, Гнедин
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