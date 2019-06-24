Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко: был на конных соревнованиях

Соответствующее решение было принято 21 июня, сообщает Слідство.Інфо.

Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая ранее отказалась регистрировать его кандидатом из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.

"В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины". Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство", - пишет издание.

"Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время", - говорится в решении суда.

Сам Онищенко подтвердил информацию на своей странице в Facebook, написав: "Получил хорошие новости сегодня".

Напомним: недавно нардеп Александр Онищенко, который бежал из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.

14 июня секретарь ЦИК Наталья Бернацька сообщила, что Онищенко подал документы в ЦИК. "По факту в пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что он был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях", - рассказала она.

15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы.

Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривень.

Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.

По версии следствия, Онищенко причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривень с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более 740 миллионов.

В феврале в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу" в отношении народного депутата и финансового директора.

В марте 2019 года суд отменил арест корпоративных прав компании "Майдан-Плаза", которая фигурирует в деле о хищении средств Онищенко.

Сам Онищенко заявлял, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.

Дело Онищенко уже направлено в суд, первое заседание назначено на июнь 2019 года.

22 мая 2019 года в Печерском суде должно было состояться заседание по так называемому "газовому делу Онищенко", на котором суд должен был решить, снимать ли Онищенко с розыска.

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