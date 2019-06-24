ПЦУ запретила в служении духовенство за присутствие на Соборе Филарета

Православная Церковь Украины временно запретила в служении двух священнослужителей за «действия, направленные на разделение Церкви».

Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на страницу ПЦУ в Facebook.

«Архимандрит Андрей (Маруцак) с 22 июня, а иеромонах Илья (Зеленский) с 21 июня 2019 года запрещены в священнослужении за действия, направленные на разделение Церкви", - говорится в сообщении.

В указе за подписью главы ПЦУ Епифания говорится, что насельник Свято-Феодосийского ставропигиального мужского монастыря архимандрит Андрей (Маруцак) запрещен в священнослужении сроком на 3 месяца, начиная с 22 июня.