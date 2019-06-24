Митрополит Онуфрий рассказал о том, что человека делает святым

Предстоятель Украинской Православной Церкви в своей проповеди в воскресенье отметил, что «когда человек выполняет два главные условия — исповедовать Бога перед людьми и любить Его больше всего, то становится святым».

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в сонм святых входят святые, которые «жили в разные исторические и культурные эпохи, в разных социальных условиях, были разного возраста, однако объединились в семейство, названное “ликом святых угодников”».

Блаженнейший владыка отметил, что существует два условия, которые должен выполнять человек, чтобы быть святым.

Первое условие, по слову владыки, — «человек должен исповедовать Бога перед людьми».

«Сегодня этот вопрос не стоит перед нами, поэтому мы спокойно можем исповедовать ныне свою веру перед людьми, но бывают времена, когда человеку нужно за свою веру страдать или даже отдать жизнь, — продолжил он. — Такие времена история знает. И человек, который ставит Бога на первое место, ставит Бога превыше всего, не заменяет Бога ни на что, независимо от того, в какие времена живет, — он чтит Бога. И Бог любит тех, кто Его чтит».

Архипастырь аргументировал свои слова примером из жития трех юношей — Анания, Мисаил и Азария, которые благодаря своей твердости в Святой вере и исповедничеству обратили к Богу вавилонского царя Навуходоносора.

Второе условие, по слову Предстоятеля — «человек должен любить Бога больше всего на свете – больше отца, больше матери, больше сына и дочери».

«Человек скажет, почему я должен любить Бога больше отца своего и матери, которые меня родили, дали мне жизнь. Но на самом деле не мать и отец дали мне жизнь, а Бог дал жизнь. Отец и мать являются лишь орудием, через которое Бог создал нас и ввел в этот мир… Это не значит, что мы должны ненавидеть отца и мать, мы их должны любить! Но больше всего мы должны любить Бога — это приносит пользу и нам, и нашим родителям», — сказал владыка.

Митрополит Онуфрий также отметил, что «родители нам всегда дороги, но не всегда они поступают правильно по отношению к своим детям», и напомнил житие великомученицы Варвары, для которой родной отец, будто ее очень любил, стал палачом.

«Бог никогда не относится плохо к человеку, а родители, такое бывает, иногда думают, что желают как лучше, что делают хорошо, а на самом деле это плохо для детей. Поэтому Бога нужно любить превыше всего», — добавил он.

Архипастырь сказал: «Когда человек выполняет эти два условия, то становится святой».