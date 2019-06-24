Войти | Зарегистрироваться
11:51

понедельник,
24 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

ЦИК дополнила список зарегистрированных кандидатов и отказала коммунистам

24.06.2019 / 11:15
Среди кандидатов в одномандатных округах зарегистрировано 1155 человек, которые баллотируются в порядке самовыдвижения и 225, выдвинутых политическими партиями.

По состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины и 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки 10 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Об этом в субботу, 22 июня, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в нардепы, включенных в избирательный список "Коммунистической партии Украины", в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК.

Также отказано в регистрации 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО, говорится в сообщении.

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.
.
В последний день подачи документов для регистрации кандидатами в нардепы ЦИК получила пакеты документов от 1200 потенциальных кандидатов-мажоритарщиков.

Полный список кандидатов в депутаты будет обнародован 25 июня.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.

Народные депутаты внесли в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.

На отрытой части заседания члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.

20 июня Конституционный суд признал конституционным указ о роспуске ВР VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

Источник

выборы, коммунисты, ЦИК
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 июня
23 июня
21 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.