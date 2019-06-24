ЦИК дополнила список зарегистрированных кандидатов и отказала коммунистам

По состоянию на 22 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1380 кандидатов в народные депутаты Украины и 1313 кандидатов, включенных в избирательные списки 10 политических партий в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Об этом в субботу, 22 июня, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в нардепы, включенных в избирательный список "Коммунистической партии Украины", в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины", - сообщили в ЦИК.

Также отказано в регистрации 17 кандидатам в нардепы, выдвинутых в порядке самовыдвижения в ОИО, говорится в сообщении.

Напомним, внеочередные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

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В последний день подачи документов для регистрации кандидатами в нардепы ЦИК получила пакеты документов от 1200 потенциальных кандидатов-мажоритарщиков.

Полный список кандидатов в депутаты будет обнародован 25 июня.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.

В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.

Народные депутаты внесли в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.

На отрытой части заседания члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.

20 июня Конституционный суд признал конституционным указ о роспуске ВР VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

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