Рябошапка уволил свою заместительницу Стрижевскую

В сообщении отмечается, что Рябошапка подписал приказ об увольнении Стрижевской "руководствуясь статьей 9 Закона Украины" О прокуратуре".

Эта статья определяет полномочия генпрокурора, в частности, назначение и увольнение прокуроров ГПУ и прокуроров на административные должности.

Приказ был подписан 18 сентября.

Стрижевская была назначена заместителем предыдущего генпрокурора Юрия Луценко в июле 2016 года.

Что было раньше: Рябошапка уволил других своих заместителей: главного военного прокурора Анатолия Матиоса, Юрия Севрука и Дмитрия Сторожука.

Источник