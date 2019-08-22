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Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) подал в суд на своего бывшего пресс-секретаря Евстратия (Зорю)

22.08.2019 / 14:10
Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) подал в суд на своего бывшего пресс-секретаря Евстратия (Зорю)
Филарет (Денисенко) и Евстратий (Зоря) Источник: Фейсбук страница Евстратия (Зори)
О предстоящем судебном разбирательстве Евстратий (Зоря) узнал из письма, полученного из Шевченковского районного суда

Глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) подал в Шевченковский районный суд города Киева иск в отношении своего бывшего пресс-секретаря Евстратия (Зори) - о «защите чести и достоинства».

Как сообщает спикер ПЦУ Евстратий (Зоря) на своей странице в Фейсбук, о предстоящем судебном разбирательстве он узнал из письма, полученного из Шевченковского районного суда накануне.

«Разделяю мнение, высказанное в комментариях: "Это тот случай, когда делает он, а стыдно тебе". Однако молчать на неправду лишь потому, что уважаю человека – не могу», – написал бывший соратник и правая рука Филарета.

 По словам Зори, когда ему передали, что «глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) подал иск против архиепископа ПЦУ Евстратия (Зори) о "защите чести и достоинства"», он вспомнил притчу о смирении, которую ранее неоднократно любил рассказывать Филарет.

Источник: Inpress.ua
Евстратий Зоря, Филарет (Денисенко)
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