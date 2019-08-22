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Дело Окружного админсуда Киева это пиар антикоррупционных органов, - юрист

22.08.2019 / 14:55
В Украине создано огромное количество антикоррупционных органов с совершенно непонятными полномочиями и с нулевой результативностью

Обыски в Окружном админсуде Киева и последующие громкие обвинения направлены на то, чтобы показать новой власти важность и нужность существующих антикоррупционных органов. Само же дело закончится ничем. Так считает адвокат Кирилл Барашков, пишет Капитал.

«В Украине создано огромное количество антикоррупционных органов с совершенно непонятными полномочиями и с нулевой результативностью. Если мы посмотрим на тоже НАБУ и вспомним их громкие дела, которые в принципе должны были быть переданы в суд, то таких дел не существует. Эти органы показали свою полную несостоятельность... Не стоит оправдывать ОАСК и остальные суды в Украине... но в данной ситуации антикоррупционные органы, руководство которых находится на пороге увольнений, пытаются лишь показать свою нужность, пытаются показать свою важность», — заявил он.

Юрист также предположил, что «дело ОАСК» закончится ничем.

«Прогнозировать по антикоррупционным делах в Украине сложно, но учитывая то, что большая часть, львиная часть из них заканчивается ничем, абсолютным шпиком, то можно предполагать, что и это дело будет одним из них», — отметил он.

«То, что мы видим, это политическая конъюнктура, это попытки быть в тренде, попытки показать некую результативность. Повторюсь, если мы попытаемся вспомнить громкие дела, не пиар, а именно передранные в суд, закончившиеся приговорами, реальными многолетними сроками, то мы не вспомним ничего. При этом легко вспомнить многомиллионные бюджеты, которые „съело“ НАБУ. Поэтому это все (дело ОАСК, — Ред.) можно охарактеризовать как бурю в стакане», — заявил адвокат.

При этом он не считает, что причина неэффективности антикорупционных органов только в персоналиях, которые их возглавляют.

«К сожалению, дело не в руководстве, дело в совершенно непонятных полномочиях, которые есть, в слишком большом количестве этих организаций, к которым еще добавилось ГБР. Они уже начали между собой активно конкурировать, что выглядит очень странно в условиях крайне коррумпированного государства. У них огромные бюджеты, огромные зарплаты, но их эффективность, на сегодняшний день, особенно это касается НАБУ, сводится к пиар-эффектам», — отметил эксперт.

По этой причине, по его мнению, простая замена руководства этих органов мало что даст.

«Если не будет изменен общий подход к борьбе с коррупцией в государстве, то смена руководства приведет лишь к смене тех, кто будет эти органы контролировать», — предрекает он.

Напомним, что 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры пришли в Окружной админсуд Киева с обысками. Как сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, руководство и четверо судей Окружного админсуда Киева обвиняются во вмешательстве в деятельность ряда судов, министерств и ведомств.

2 августа главе ОАСК и еще трем судьям были официально вручены подозрения.

В суде считают обвинения необоснованными и заявляют о политическом давлении на суд.

НАБУ, ОАСК, Барашков
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