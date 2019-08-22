В интернете доступно издание, в котором опубликованы интересные факты об Успении Пресвятой Богородицы

В рамках проекта «Миссионерский листок» вышел новый выпуск, посвященный празднику Успения Пресвятой Богородицы, который православные верующие отметят 28 августа.

Как сообщает «Фома», издание малого формата «Миссионерский листок», рассказывающее об основах православной веры выпускается при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ и журнала «Фома».

Новые выпуски выходят ко дням великих православных праздников и дням памяти святых.

Издатели предлагают посмотреть и скачать избранные выпуски в формате pdf.